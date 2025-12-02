В Болгарии проект бюджета на 2026 год вызвал массовые протесты

В Болгарии проект бюджета на будущий год стал причиной социального взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы городов вышли десятки тысяч человек, чтобы выразить свое возмущение планами властей повысить налоги и взносы. То есть сделать жизнь граждан и так далеко не богатой страны еще тяжелее.

Эти протесты стали самыми крупными за последние десятилетия. Они достигли таких масштабов, что правительство вынуждено было отозвать скандальный законопроект. Но, похоже, мера запоздалая. От экономических требований демонстранты перешли к политическим. Они хотят отставки кабмина во главе с премьер-министром.

Я считаю, что люди, которые не заслуживают называться народными избранниками, лично для меня перешли множество красных линий, во-первых, с бюджетом, во-вторых, с решениями, за которые они ежедневно голосуют в парламенте, и с тем, как они попирают законы и процедуры, при этом считая себя безнаказанными. Я считаю, что наказать их должны мы, граждане, которые платят им зарплату. Мы – их работодатели.

Накал страстей в Болгарии пока не стихает. Мирные уличные марши зачастую перерастают в уличные бои с полицейскими. Сообщается о 40 задержанных. И это происходит в тот момент, когда Болгария находится на последнем этапе подготовки к вступлению в еврозону в 2026 году. Страна должна перейти на евро уже с 1 января.