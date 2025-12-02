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В Болгарии проект бюджета на 2026 год вызвал массовые протесты

02 декабря 2025 17:30
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В Болгарии проект бюджета на будущий год стал причиной социального взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы городов вышли десятки тысяч человек, чтобы выразить свое возмущение планами властей повысить налоги и взносы. То есть сделать жизнь граждан и так далеко не богатой страны еще тяжелее. 

В Болгарии проект бюджета на 2026 год вызвал массовые протесты -2

Эти протесты стали самыми крупными за последние десятилетия. Они достигли таких масштабов, что правительство вынуждено было отозвать скандальный законопроект. Но, похоже, мера запоздалая. От экономических требований демонстранты перешли к политическим. Они хотят отставки кабмина во главе с премьер-министром. 

В Болгарии проект бюджета на 2026 год вызвал массовые протесты -4

Я считаю, что люди, которые не заслуживают называться народными избранниками, лично для меня перешли множество красных линий, во-первых, с бюджетом, во-вторых, с решениями, за которые они ежедневно голосуют в парламенте, и с тем, как они попирают законы и процедуры, при этом считая себя безнаказанными. Я считаю, что наказать их должны мы, граждане, которые платят им зарплату. Мы их работодатели.

Накал страстей в Болгарии пока не стихает. Мирные уличные марши зачастую перерастают в уличные бои с полицейскими. Сообщается о 40 задержанных. И это происходит в тот момент, когда Болгария находится на последнем этапе подготовки к вступлению в еврозону в 2026 году. Страна должна перейти на евро уже с 1 января.

# Новости Болгарии # Акции протеста

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