Путин и Уиткофф проведут переговоры по урегулированию украинского конфликта 2 декабря

Сейчас к событию, которое имеет статус мирового. Менее часа остается до начала переговоров Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские дипломаты прибыли в Москву сегодня, чтобы обсудить план Белого дома по урегулированию украинского конфликта. Известно, что открытыми для СМИ будут лишь первые минуты встречи. Далее разговор Президента России и американской делегации пройдет за закрытыми дверями. Отметим, это уже шестой визит Уиткоффа в Россию за год.

В этот раз его сопровождает зять Трампа – Джаред Кушнер. К слову, во Флориде Уиткофф, Кушнер и госсекретарь США Марко Рубио обсудили план по урегулированию украинского конфликта с делегацией из Киева. Этой встрече предшествовал ряд переговоров сторон в Женеве и в украинской столице на прошлой неделе. Напомним, первоначальный план, предложенный Трампом в начале ноября, был доработан с учетом позиций Москвы и Киева.