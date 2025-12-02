Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Событие, которого ждали без преувеличения на всех континентах, и которое будет темой для обсуждения в ближайшие дни – переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа.

Встреча может стать важным шагом к мирному решению украинского конфликта. Началась ли она – пока неизвестно, но появилось сообщение, что представитель американской стороны уже прибыл в Кремль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.