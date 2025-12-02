Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Событие, которого ждали без преувеличения на всех континентах, и которое будет темой для обсуждения в ближайшие дни – переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа.
Встреча может стать важным шагом к мирному решению украинского конфликта. Началась ли она – пока неизвестно, но появилось сообщение, что представитель американской стороны уже прибыл в Кремль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча в Москве организована после двух недель напряженных дипломатических переговоров вокруг плана Трампа, включая два раунда между США и Украиной. Владимир Путин ранее заявлял, что план Трампа может стать основой для переговоров.
Отметим, что это шестая встреча Уиткоффа с российским лидером в Кремле, но первая личная встреча Путина и команды Трампа после саммита на Аляске в августе. Вашингтон в конце ноября предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Однако его не поддержали ни Киев, ни его европейские союзники. После переговоров в Женеве делегаций США и Украины число пунктов сократили до 22-х.