Литва запросила у ЕС более 6 миллиардов евро на оборонные нужды

Властям Литвы, похоже, выгодна напряженная ситуация, будь то в отдельном регионе или мире. Они не прочь на ней хорошенько заработать. Так, Вильнюс подал заявку в Еврокомиссию о выделении более 6 миллиардов евро кредита на так называемую безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в литовском военном ведомстве, эти деньги просто необходимы балтийской республике для финансирования полусотни оборонных проектов. Основная часть средств пойдет на развитие национальной мотопехотной дивизии. И в частности, на закупку танков и другой бронетехники.

Каролис Алекса, заместитель министра обороны Литвы:

Заявка была подана для получения полной суммы – 6,375 миллиарда евро. Контракты на миллиардные суммы заключены для приобретения танков и гусеничных боевых машин пехоты. Необходимы средства для усиления систем ПВО, борьбы с беспилотниками, а также создание сети объектов для обеспечения контрмобильности, то есть инженерных заграждений.

Примечательно, что выпрошенные у ЕС средства пойдут и на помощь Украине. В планах – закупка военной техники и амуниции. Какое это имеет отношение к безопасности Литвы – в Министерстве обороны не уточнили. Тут хочется напомнить, что защита самой республики от мифических врагов в 2026 году обойдется литовским налогоплательщикам почти в 5 миллиардов евро. Эта рекордная в истории страны сумма заложена в оборонном бюджете.