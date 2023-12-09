Прямой эфир

В Болгарии депутаты устроили потасовку во время обсуждения передачи Украине списанных БТР

09 декабря 2023 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Депутаты болгарского парламента устроили потасовку во время обсуждения передачи Украине списанных БТР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии депутаты устроили потасовку во время обсуждения передачи Украине списанных БТР-1

В зале прозвучали обвинения в измене родине и выступлении в интересах иностранных государств. Но ни вето президента, ни выступления парламентариев никак не останавливают помощь Киеву и передачу ему военной техники, ведь интересы Евросоюза стоят выше национальных.

# Международная политика # Новости Болгарии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США заблокировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа
09 декабря 2023 08:25

США заблокировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Президент Словакии недовольна радикальными реформами нового премьер-министра
08 декабря 2023 19:43

Президент Словакии недовольна радикальными реформами нового премьер-министра

Тысячи жителей Перу прошли маршем с требованием отставки Дины Болуарте
08 декабря 2023 17:41

Тысячи жителей Перу прошли маршем с требованием отставки Дины Болуарте