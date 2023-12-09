В Болгарии депутаты устроили потасовку во время обсуждения передачи Украине списанных БТР

Депутаты болгарского парламента устроили потасовку во время обсуждения передачи Украине списанных БТР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале прозвучали обвинения в измене родине и выступлении в интересах иностранных государств. Но ни вето президента, ни выступления парламентариев никак не останавливают помощь Киеву и передачу ему военной техники, ведь интересы Евросоюза стоят выше национальных.