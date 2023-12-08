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Тысячи жителей Перу прошли маршем с требованием отставки Дины Болуарте

08 декабря 2023 17:41
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Новости Перу. Тысячи людей прошли маршем в столице Перу с требованием отставки президента. Шествия состоялись в годовщину правления Дины Болуарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи жителей Перу прошли маршем с требованием отставки Дины Болуарте-1

Протестующие в Лиме выразили свое недовольство действующим правительством. Активисты назвали Болуарте коррумпированной, а ее политику смертоубийственной. На демонстрациях, направленных против президента Перу, за год погибли свыше 60 человек.

# Акции протеста # Дина Болуарте # Фотофакт

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