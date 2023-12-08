Тысячи жителей Перу прошли маршем с требованием отставки Дины Болуарте

Новости Перу. Тысячи людей прошли маршем в столице Перу с требованием отставки президента. Шествия состоялись в годовщину правления Дины Болуарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в Лиме выразили свое недовольство действующим правительством. Активисты назвали Болуарте коррумпированной, а ее политику смертоубийственной. На демонстрациях, направленных против президента Перу, за год погибли свыше 60 человек.