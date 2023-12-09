США заблокировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию о прекращении огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. Жертвы среди мирного населения не особо интересуют американских дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за прошлые сутки погибли не менее 310 палестинцев. За принятие проекта документа выступили 13 из 15 членов Совбеза, США наложили вето, Великобритания воздержалась от голосования.

Пока дипломаты решают эти вопросы в своих кабинетах, ЦАХАЛ активно продвигается на юг сектора, зачищая уже город Хан-Юнис. Также военные прочесывают подконтрольные Израилю районы. Они продолжают ликвидировать подземные пути и сети туннелей палестинских боевиков.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже более двух месяцев, и ни одна из сторон пока не собирается решать ситуацию мирным путем.