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США заблокировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

09 декабря 2023 08:25
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США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию о прекращении огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. Жертвы среди мирного населения не особо интересуют американских дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США заблокировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа-1

Только за прошлые сутки погибли не менее 310 палестинцев. За принятие проекта документа выступили 13 из 15 членов Совбеза, США наложили вето, Великобритания воздержалась от голосования.

США заблокировали резолюцию о прекращении огня в секторе Газа-4

Пока дипломаты решают эти вопросы в своих кабинетах, ЦАХАЛ активно продвигается на юг сектора, зачищая уже город Хан-Юнис. Также военные прочесывают подконтрольные Израилю районы. Они продолжают ликвидировать подземные пути и сети туннелей палестинских боевиков.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже более двух месяцев, и ни одна из сторон пока не собирается решать ситуацию мирным путем.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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