Президент Словакии недовольна радикальными реформами нового премьер-министра

В Словакии назревает конституционный кризис. Виной тому – разногласия между правительством и руководством страны по широкому ряду вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня глава государства высказалась против радикальных реформ нового премьер-министра. В частности, против военной реформы. Президент заявила о планах наложить право вето на часть из этих законопроектов. Также премьер страны собирается сокращать материальную и военную помощь своему восточному соседу, что идет полностью наперекор взглядам президента. Такое шаткое положение в стране может сильно отразиться на поставках в Украину.