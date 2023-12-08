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Президент Словакии недовольна радикальными реформами нового премьер-министра

08 декабря 2023 19:43
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В Словакии назревает конституционный кризис. Виной тому – разногласия между правительством и руководством страны по широкому ряду вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Словакии недовольна радикальными реформами нового премьер-министра-1

Сегодня глава государства высказалась против радикальных реформ нового премьер-министра. В частности, против военной реформы. Президент заявила о планах наложить право вето на часть из этих законопроектов. Также премьер страны собирается сокращать материальную и военную помощь своему восточному соседу, что идет полностью наперекор взглядам президента. Такое шаткое положение в стране может сильно отразиться на поставках в Украину.

# Международная политика # Фотофакт

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