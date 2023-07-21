Прямой эфир

В Берлине второй день масштабно разыскивают сбежавшую львицу – людей просят не гулять в парках

21 июля 2023 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Не гулять в парках, не отпускать собак – в немецкой столице появились необычные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине второй день масштабно разыскивают сбежавшую львицу – людей просят не гулять в парках-1

Они связаны с уникальной поисковой операцией, которая вторые сутки продолжается в Берлине. Здесь разыскивают львицу. 120 полицейских, два вертолета, охотники, ветеринары и даже чиновники гоняются за сбежавшим животным. Очевидцы утверждали, что хищница прячется в кустах у одной из городских трасс. Но там ее обнаружить не удалось. Местонахождение большой кошки – до сих пор загадка. Впрочем как и то, откуда она сбежала. Ни цирки, ни зоопарки о пропаже животного не заявляли, сообщают полицейские. Предположительно, хозяева львицы – частные лица.

# Животные # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сразу 20 тысяч железнодорожников вышли на забастовку в Великобритании
21 июля 2023 10:53

Сразу 20 тысяч железнодорожников вышли на забастовку в Великобритании

Пентагон предоставил отчёт о хищениях военной помощи Киеву
21 июля 2023 10:50

Пентагон предоставил отчёт о хищениях военной помощи Киеву

Зеленский уволил посла в Великобритании Пристайко после слов о нездоровом сарказме
21 июля 2023 10:24

Зеленский уволил посла в Великобритании Пристайко после слов о нездоровом сарказме