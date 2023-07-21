В Берлине второй день масштабно разыскивают сбежавшую львицу – людей просят не гулять в парках

Они связаны с уникальной поисковой операцией, которая вторые сутки продолжается в Берлине. Здесь разыскивают львицу. 120 полицейских, два вертолета, охотники, ветеринары и даже чиновники гоняются за сбежавшим животным. Очевидцы утверждали, что хищница прячется в кустах у одной из городских трасс. Но там ее обнаружить не удалось. Местонахождение большой кошки – до сих пор загадка. Впрочем как и то, откуда она сбежала. Ни цирки, ни зоопарки о пропаже животного не заявляли, сообщают полицейские. Предположительно, хозяева львицы – частные лица.