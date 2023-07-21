Зеленский уволил посла в Великобритании Пристайко после слов о нездоровом сарказме

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко, который занимал должность посла в Великобритании и являлся постоянным представителем Украины при Международной морской организации, сообщает РИА Новости.

Поводом для увольнения, скорее всего, стали высказывания Пристайко, когда он подверг критике слова президента о его стремлении отблагодарить британского министра за военную помощь.

Эскалация напряженности между послом и украинским президентом возникла после заявления Бена Уоллеса о необходимости большей благодарности со стороны Украины за помощь Запада. В качестве ответной реакции Зеленский записал видеоролик, в котором неоднократно (47 раз) выразил свою благодарность, что вызвало недовольство и критику Пристайко, который назвал такое поведение президента нездоровым сарказмом.

