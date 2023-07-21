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Сразу 20 тысяч железнодорожников вышли на забастовку в Великобритании

21 июля 2023 10:53
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Новости Великобритании. Движение парализовано. 20 тысяч железнодорожников бастуют в разных городах Британии. Стачку объявили рабочие сразу 14 компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу 20 тысяч железнодорожников вышли на забастовку в Великобритании-1

Сотрудники недовольны уменьшением заработной платы и сокращением рабочих мест. Жалуются люди и на условия труда. По словам участников забастовки, из-за постоянного роста цен на основные продукты рабочему классу в Королевстве становится все труднее зарабатывать на жизнь. Выбирать приходится из двух зол. С одной стороны, потерять работу страшно. С другой – трудиться за копейки не имеет смысла. Правда, судьба некоторых сотрудников в итоге оказывается в руках руководителей компаний. Так, только за последние пару недель в стране сократили около 2 000 железнодорожников.

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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