Сразу 20 тысяч железнодорожников вышли на забастовку в Великобритании

Сотрудники недовольны уменьшением заработной платы и сокращением рабочих мест. Жалуются люди и на условия труда. По словам участников забастовки, из-за постоянного роста цен на основные продукты рабочему классу в Королевстве становится все труднее зарабатывать на жизнь. Выбирать приходится из двух зол. С одной стороны, потерять работу страшно. С другой – трудиться за копейки не имеет смысла. Правда, судьба некоторых сотрудников в итоге оказывается в руках руководителей компаний. Так, только за последние пару недель в стране сократили около 2 000 железнодорожников.