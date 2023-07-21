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Пентагон предоставил отчёт о хищениях военной помощи Киеву

21 июля 2023 10:50
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Пентагон сообщил о хищениях и попытках продать оружие, поставляемое Украине. Об этом говорит телеканал CNN со ссылкой на Министерство обороны США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон предоставил отчёт о хищениях военной помощи Киеву-1

Генеральный инспектор ведомства предоставил отчет. Речь в нем идет о периоде с февраля по сентябрь 2022 года. Согласно документу, наиболее частыми были кражи различного обмундирования и экипировки, а также приборов ночного видения и патронов. При этом недостачи в поставках военной помощи удалось обнаружить не сразу. Причина тому – чрезмерное доверие со стороны Вашингтона Киеву. Штаты не могли надлежащим образом отследить вооружение и проконтролировать запасы.

# Международная политика # Фотофакт

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