В Берлине прошёл митинг в поддержку беженцев, застрявших на границе

Новости Германии. В Берлине прошел митинг в поддержку людей, которые пытаются попасть в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марш начался у Бранденбургских ворот и продолжился в направлении штаб-квартиры Министерства иностранных дел Германии. Сотни человек в руках несли плакаты с надписью «Откройте границы», скандируя: «Ни один человек не может быть вне закона», и фотографии беженцев, застрявших на белорусско-польской границе. Протестующие призвали свое правительство отреагировать на ситуацию и оказать всю возможную помощь мигрантам.

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