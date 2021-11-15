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В Иране при землетрясении пострадали около 100 человек

15 ноября 2021 09:03
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Новости Ирана. Один человек погиб, около 100 пострадали при двух сильных землетрясениях на юге Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Иране при землетрясении пострадали около 100 человек-1

Из-за мощных толчков люди в панике покидали свои дома. В некоторых городах нет электричества, так как упали многие опоры линии электропередачи. В пострадавшие районы отправлены отряды спасателей. Сообщений о разрушениях пока не поступало. Сильное землетрясение в Иране ощущалось даже в Объединенных Арабских Эмиратах. 

# Землетрясение # Фотофакт

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