В Иране при землетрясении пострадали около 100 человек

Новости Ирана. Один человек погиб, около 100 пострадали при двух сильных землетрясениях на юге Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за мощных толчков люди в панике покидали свои дома. В некоторых городах нет электричества, так как упали многие опоры линии электропередачи. В пострадавшие районы отправлены отряды спасателей. Сообщений о разрушениях пока не поступало. Сильное землетрясение в Иране ощущалось даже в Объединенных Арабских Эмиратах.