В Латвии стартовали необъявленные учения на границе с Беларусью

Новости Латвии. Латвия начала необъявленные учения на границе с Беларусью. В них участвуют более 3 000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и Нацгвардии. Маневры продлятся до 12 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не ясен сценарий этих военных игр. Как сообщили в Министерстве обороны Латвии, их целью является проверка возможностей широкомасштабного сотрудничества, различных воинских и командных структур, а также логистики и мобильности. Но затем глава ведомства подтвердил, что они косвенно связаны с ситуацией на латвийско-белорусской границе. И эта демонстрация силы направлена прежде всего против нашей страны, потому что, как было заявлено, чтобы наши соседи знали, что это не просто так.