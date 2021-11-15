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В Латвии стартовали необъявленные учения на границе с Беларусью

15 ноября 2021 08:43
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Новости Латвии. Латвия начала необъявленные учения на границе с Беларусью. В них участвуют более 3 000 военнослужащих Национальных вооруженных сил и Нацгвардии. Маневры продлятся до 12 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Латвии стартовали необъявленные учения на границе с Беларусью-1

Не ясен сценарий этих военных игр. Как сообщили в Министерстве обороны Латвии, их целью является проверка возможностей широкомасштабного сотрудничества, различных воинских и командных структур, а также логистики и мобильности. Но затем глава ведомства подтвердил, что они косвенно связаны с ситуацией на латвийско-белорусской границе. И эта демонстрация силы направлена прежде всего против нашей страны, потому что, как было заявлено, чтобы наши соседи знали, что это не просто так.  

# Военные учения # Артис Пабрикс # Фотофакт

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