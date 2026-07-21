В Испании при праздновании победы на ЧМ-2026 по футболу пострадали более 80 человек

Победа сборной Испании над Аргентиной на чемпионате мира вызвала в стране массовые празднования, которые обернулись трагедией и беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидентов погибли два человека, более 80 ранены, 12 правонарушителей арестованы. В Саламанке 13-летний подросток погиб при обрушении фонтана, в Толедо молодой зритель скончался от сердечного приступа во время матча. В Мадриде и Барселоне гулянья переросли в стычки с полицией, грабежи и нападения.