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В Испании при праздновании победы на ЧМ-2026 по футболу пострадали более 80 человек

21 июля 2026 06:08
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Победа сборной Испании над Аргентиной на чемпионате мира вызвала в стране массовые празднования, которые обернулись трагедией и беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании при праздновании победы на ЧМ-2026 по футболу пострадали более 80 человек-2

В результате инцидентов погибли два человека, более 80 ранены, 12 правонарушителей арестованы. В Саламанке 13-летний подросток погиб при обрушении фонтана, в Толедо молодой зритель скончался от сердечного приступа во время матча. В Мадриде и Барселоне гулянья переросли в стычки с полицией, грабежи и нападения.

# Чемпионат мира по футболу

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