В Белом доме прокомментировали выборы в РФ: «господин Путин – лидер России»

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что лидером России остается Владимир Путин, ответив на соответствующий вопрос о легитимности президентских выборов в РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«...очевидно, Путин, господин Путин - лидер России», – сказала она.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан также подчеркнул, что Путин – президент России и что США будут вести себя исходя из этого.

Официальный представитель Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не разделяет мнение США относительно того, что выборы в РФ не были свободными и честными. Песков также добавил, что это суждение не является важным для России.