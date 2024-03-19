Во Франции поддержали призыв ограничить импорт продуктов из Украины

Франция и Польша высказались за ограничение ввоза украинской сельхозпродукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Это может привести к возникновению проблем для единства ЕС по вопросам торговли с Украиной и отразиться на предстоящей встрече Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента.

Это решение может обернуться для Украины убытками в размере около 1,2 млрд евро. Сельскохозяйственные производители из разных стран ЕС выражают свой протест против жестких правил европейского законодательства и неподконтрольного ввоза украинской агропродукции, требуя упрощения бюрократических процедур и более мягкого регулирования сельскохозяйственного сектора.