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На протестах в Буэнос-Айресе произошли столкновения с полицией

19 марта 2024 08:06
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Столкновения с полицией произошли в Буэнос-Айресе во время антиправительственных протестов. Они прошли на фоне нововведений в социальной политике Аргентины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протестах в Буэнос-Айресе произошли столкновения с полицией-1

Для подавления выступлений митингующих власти вывели на улицы силы спецреагирования. Правоохранители оцепили центральные районы города. Они использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Но голодающих аргентинцев это не останавливает.

На протестах в Буэнос-Айресе произошли столкновения с полицией-4

Мы возобновили протесты, чтобы потребовать от правительства решить ситуацию с продовольственным кризисом, от которого страдают более 6 миллионов аргентинцев. У властей не осталось ни капли человечности. Они не могут гарантировать нам постоянное продовольственное снабжение. Как будто они наслаждаются болью людей.

На протестах в Буэнос-Айресе произошли столкновения с полицией-7

После прихода к власти правительства Хавьера Милея в Аргентине еще больше ухудшилось экономическое положение. По состоянию на начало 2024 года инфляция превысила 250 %. Это привело к увеличению показателей бедности по всей стране.

# Акции протеста # Новости Аргентины

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