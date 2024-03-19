На протестах в Буэнос-Айресе произошли столкновения с полицией

Столкновения с полицией произошли в Буэнос-Айресе во время антиправительственных протестов. Они прошли на фоне нововведений в социальной политике Аргентины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для подавления выступлений митингующих власти вывели на улицы силы спецреагирования. Правоохранители оцепили центральные районы города. Они использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Но голодающих аргентинцев это не останавливает.

Мы возобновили протесты, чтобы потребовать от правительства решить ситуацию с продовольственным кризисом, от которого страдают более 6 миллионов аргентинцев. У властей не осталось ни капли человечности. Они не могут гарантировать нам постоянное продовольственное снабжение. Как будто они наслаждаются болью людей.