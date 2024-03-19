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Сырский назвал развитие беспилотных систем в Украине своей приоритетной задачей

19 марта 2024 08:17
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале отметил значимость развития в стране беспилотных систем. Он подчеркнул, что это приоритетная задача. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник командир российского подразделения РЭБ рассказал, что специалисты ВС РФ передали новые данные о беспилотниках украинских боевиков охотникам на БПЛА. Благодаря «охоте» им удалось выявить ключевые компоненты оборудования беспилотников, которые в будущем будут использоваться для борьбы с ними.

# Оружие и боеприпасы

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