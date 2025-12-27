Еврокомиссия поставила новый бюрократический рекорд, окончательно похоронив свои обещания упростить правила для бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С января по октябрь 2025 года Брюссель принял около 1000 подзаконных исполнительных актов.

Эти документы детализируют и запускают в работу уже принятые нормы Евросоюза, регулируя все до мельчайших подробностей. Плодя бесполезные директивы, комиссия обостряет ситуацию с кризисом управления в Евросоюзе.

Каждый новый акт – это дополнительные издержки и время на согласования для компаний. Критики заявляют, что нормативный поток душит бизнес, вынуждая тратить ресурсы не на развитие, а на соответствие бесконечным директивам.

Таким образом, вопреки громким заявлениям о создании самой конкурентоспособной экономики, Еврокомиссия сама вставляет палки в колеса европейскому предпринимательству. Ожидается, что вопрос об этом регуляторном цунами будет решаться на саммите ЕС 13 февраля 2026 года.