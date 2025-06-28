Варшава продолжает платить по счетам. По информации местных СМИ, разрыв экономических связей с Беларусью и Россией обернулся для Польши серьезными убытками и инфляцией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно статистическим данным, инфляция в Польше к 2025 достигла 4,5 %, превысив средний показатель по ЕС в два раза. Причем, резкий прирост был отмечен с 2022 года, когда ЕС ввел санкции против Беларуси и России. После ситуацию осложнил отказ от российских энергоносителей и переход на дорогой американский газ.

В результате Польша оказалась в европейских лидерах по росту цен. Сейчас серьезные убытки ощущают местные пищевые компании, которые еще пару лет назад активно сотрудничали с Минском и Москвой. Как видим, санкции не принесли ожидаемого краха экономики ни Беларуси, ни России. Наоборот, наши обрели новых торговых партнеров, например, в Азии. Между тем ЕС утратил рынки сбыта, на которые будет практически невозможно вернуться.