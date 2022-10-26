Южная Корея проводит крупные военно-морские учения в Жёлтом море

Новости Республики Корея. Южная Корея проводит крупные военно-морские учения в Желтом море. Для участия в них привлекли и сухопутные войска и авиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебные бои развернулись на земле, на море и в воздухе. В частности, помимо совместного ведения военных действий, отрабатываются навыки морского десантирования на территорию условного противника. Впрочем, организаторы маневров не скрывают, что имеется в виду Северная Корея. Эти масштабные военные игры затеяны для того, чтобы продемонстрировать Пхеньяну готовность ответить на его вооруженные провокации.

Ранее южнокорейские военные заявили, что произвели примерно 20 предупредительных выстрелов по северокорейскому торговому судну, которое нарушило морские границы. В ответ армия КНДР обстреляла военный корабль Южной Кореи.