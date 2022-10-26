Прямой эфир

Южная Корея проводит крупные военно-морские учения в Жёлтом море

26 октября 2022 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Республики Корея. Южная Корея проводит крупные военно-морские учения в Желтом море. Для участия в них привлекли и сухопутные войска и авиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южная Корея проводит крупные военно-морские учения в Жёлтом море-1

Учебные бои развернулись на земле, на море и в воздухе. В частности, помимо совместного ведения военных действий, отрабатываются навыки морского десантирования на территорию условного противника. Впрочем, организаторы маневров не скрывают, что имеется в виду Северная Корея. Эти масштабные военные игры затеяны для того, чтобы продемонстрировать Пхеньяну готовность ответить на его вооруженные провокации.

Ранее южнокорейские военные заявили, что произвели примерно 20 предупредительных выстрелов по северокорейскому торговому судну, которое нарушило морские границы. В ответ армия КНДР обстреляла военный корабль Южной Кореи.

# Военные учения # Новости Южной Кореи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тысячи человек в Греции могут оказаться на улице из-за роста арендной платы за жильё
26 октября 2022 11:57

Тысячи человек в Греции могут оказаться на улице из-за роста арендной платы за жильё

Мощный оползень снёс 12 домов в столице Венесуэлы
26 октября 2022 09:28

Мощный оползень снёс 12 домов в столице Венесуэлы

11 детей погибли при пожаре в школе для слепых в Уганде
26 октября 2022 09:27

11 детей погибли при пожаре в школе для слепых в Уганде