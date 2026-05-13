В Аргентине прошли массовые акции протеста

Протестами была охвачена Аргентина. Там на улицы городов вышли миллионы жителей, возмущенных решением президента сократить финансирование университетов. На такой шаг Хавьер Милей пошел для экономии госсредств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Буэнос-Айресе на площадь перед правительством вышли десятки тысяч человек. Митингующие требовали отменить скандальный законопроект о сокращении бюджета высших учебных заведений. Так как эти средства являются инвестициями в будущее Аргентины, ее экономический рост и социальное благополучие. По словам протестующих, решение президента приведет к обнищанию преподавателей, падению уровня университетского образования и сделает поступление в вуз затруднительным для многих молодых людей.

Ансельмо Торрес, профессор Национального университета Рио-Негро (Аргентина):

С декабря 2023 года мы сталкиваемся с серьезными бюджетными ограничениями. Мы провели уже три марша, это четвертый. Мы донесли до парламента наши требования. Он одобрил закон о финансировании университетов, мы подали апелляцию в суды, они вынесли решение в нашу пользу в первой и второй инстанциях, и все же правительство не реагирует и не выполняет закон. Ситуация драматична, потому что многие профессора покидают университеты.

Протест, в котором приняли участие студенты, преподаватели, ученые, представители профсоюзов, состоялся в непростой для правительства Аргентины момент. Уровень доверия к кабинету Министров в стране резко упал на фоне тяжелых экономических проблем и обвинений в коррупции.