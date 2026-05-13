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В Аргентине прошли массовые акции протеста

13 мая 2026 08:44
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Протестами была охвачена Аргентина. Там на улицы городов вышли миллионы жителей, возмущенных решением президента сократить финансирование университетов. На такой шаг Хавьер Милей пошел для экономии госсредств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине прошли массовые акции протеста-2

В Буэнос-Айресе на площадь перед правительством вышли десятки тысяч человек. Митингующие требовали отменить скандальный законопроект о сокращении бюджета высших учебных заведений. Так как эти средства являются инвестициями в будущее Аргентины, ее экономический рост и социальное благополучие. По словам протестующих, решение президента приведет к обнищанию преподавателей, падению уровня университетского образования и сделает поступление в вуз затруднительным для многих молодых людей.

В Аргентине прошли массовые акции протеста-4

Ансельмо Торрес, профессор Национального университета Рио-Негро (Аргентина):
С декабря 2023 года мы сталкиваемся с серьезными бюджетными ограничениями. Мы провели уже три марша, это четвертый. Мы донесли до парламента наши требования. Он одобрил закон о финансировании университетов, мы подали апелляцию в суды, они вынесли решение в нашу пользу в первой и второй инстанциях, и все же правительство не реагирует и не выполняет закон. Ситуация драматична, потому что многие профессора покидают университеты.

Протест, в котором приняли участие студенты, преподаватели, ученые, представители профсоюзов, состоялся в непростой для правительства Аргентины момент. Уровень доверия к кабинету Министров в стране резко упал на фоне тяжелых экономических проблем и обвинений в коррупции. 

# Новости Аргентины

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