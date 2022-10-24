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В Бельгии прошла демонстрация против изменения климата

24 октября 2022 08:29
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Новости Бельгии. Демонстрации прошли в Бельгии. Только там протестовали против изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии прошла демонстрация против изменения климата-1

В Брюсселе более 25 тысяч человек собрались возле штаб-квартиры институтов ЕС, призывая правительства к немедленным действиям в борьбе с климатическим кризисом, который уже затронул Бельгию. Страна уже пережила аномальную жару и засуху, которые нанесли серьезный ущерб и фермерам, и энергосистеме. Этот масштабный марш протеста прошел за две недели до климатической конференции ООН в Египте.

# Акции протеста # Новости Бельгии # Фотофакт

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