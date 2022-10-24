В Бельгии прошла демонстрация против изменения климата

Новости Бельгии. Демонстрации прошли в Бельгии. Только там протестовали против изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе более 25 тысяч человек собрались возле штаб-квартиры институтов ЕС, призывая правительства к немедленным действиям в борьбе с климатическим кризисом, который уже затронул Бельгию. Страна уже пережила аномальную жару и засуху, которые нанесли серьезный ущерб и фермерам, и энергосистеме. Этот масштабный марш протеста прошел за две недели до климатической конференции ООН в Египте.