В Бельгии крупнейшее за 100 лет наводнение. Александр Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим от стихии

Новости Бельгии. Слова поддержки белорусский лидер направил народу Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там на востоке страны бушует стихия.

Из-за наводнения не работают железные дороги. Разворачивается спасательная операция. По данным властей, непогода унесла жизни 20 человек, 19 пропали без вести. Тысячи домов остались без света и чистой воды.