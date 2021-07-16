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В Бельгии крупнейшее за 100 лет наводнение. Александр Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим от стихии

16 июля 2021 17:35
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Новости Бельгии. Слова поддержки белорусский лидер направил народу Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там на востоке страны бушует стихия.

В Бельгии крупнейшее за 100 лет наводнение. Александр Лукашенко выразил соболезнования пострадавшим от стихии-1

Из-за наводнения не работают железные дороги. Разворачивается спасательная операция. По данным властей, непогода унесла жизни 20 человек, 19 пропали без вести. Тысячи домов остались без света и чистой воды.

Столь сильного природного бедствия в этой местности не было почти 100 лет.

# Наводнение # Александр Лукашенко # Фотофакт

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