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Президент Беларуси выразил соболезнования народу Германии в связи с жертвами наводнения

16 июля 2021 16:14
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Новости Германии. Соболезнование народу Германии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофического наводнения направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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# Наводнение # Александр Лукашенко

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