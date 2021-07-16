Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»

Новости Германии. На западе Германии из-за масштабных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Это позволит расширить полномочия военных при ликвидации последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зонах стихийного бедствия проходит массовая эвакуация. В спасательных операциях задействованы более 800 человек. Масштаб разрушений и количество жертв повергли в ужас и жителей, и власти Германии.

Больше не осталось того, что можно было бы сломать. Половина деревни разрушена. Было ужасно от того, что мы не могли помочь людям. Они махали нам из окон. Дома ломались направо и налево. Нам повезло, мы выжили.