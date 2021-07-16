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Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»

16 июля 2021 14:44
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Новости Германии. На западе Германии из-за масштабных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Это позволит расширить полномочия военных при ликвидации последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»-1

В зонах стихийного бедствия проходит массовая эвакуация. В спасательных операциях задействованы более 800 человек. Масштаб разрушений и количество жертв повергли в ужас и жителей, и власти Германии.

Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»-4

Больше не осталось того, что можно было бы сломать. Половина деревни разрушена. Было ужасно от того, что мы не могли помочь людям. Они махали нам из окон. Дома ломались направо и налево. Нам повезло, мы выжили.

Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»-7

В 2016 году у нас было наводнение, но не такое катастрофическое, как в этот раз. Тогда у нас тоже были спасательные вертолеты. Но такой уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен. Ужас.

# Наводнение # Фотофакт

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