Водители фур из 4 стран устроили забастовку – движение на основных балканских маршрутах остановлено

Водители грузовиков из четырех балканских стран устроили масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они заблокировали пограничные переходы в Боснии, Сербии, Черногории и Северной Македонии.
Водители грузовиков из четырех балканских стран устроили масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они заблокировали пограничные переходы в Боснии, Сербии, Черногории и Северной Македонии.
Возмущение перевозчиков вызвали ужесточения правил пребывания на территории Европейского союза. Согласно им, водители из стран, не входящих в ЕС, могут находиться на территории шенгенской зоны максимум 90 дней.
Протестующие требуют увеличить этот срок, потому что у них не хватает времени для выполнения рейсов. В противном случае это приведет к краху балканских транспортных компаний. Водители отправили письмо со своими требованиями во все структуры Евросоюза.
Неджо Мандич, глава бизнес-ассоциации «Международный транспорт» (Сербия):
Если мы сядем за стол переговоров и проявим добрую волю, то за пять минут им все станет ясно. Мы примем любое предложение: визы для дальнобойщиков, продление 90-дневного срока для профессиональных водителей или любое другое решение. Мы открыты к переговорам и готовы ко всему.
Нынешняя блокада привела к остановке движения на основных балканских маршрутах. Водители грузовиков объявили, что продолжат перекрывать дороги до тех пор, пока не добьются своего.