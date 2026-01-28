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Водители фур из 4 стран устроили забастовку – движение на основных балканских маршрутах остановлено

28 января 2026 08:02
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Водители грузовиков из четырех балканских стран устроили масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они заблокировали пограничные переходы в Боснии, Сербии, Черногории и Северной Македонии.

Водители фур из 4 стран устроили забастовку – движение на основных балканских маршрутах остановлено-2

Возмущение перевозчиков вызвали ужесточения правил пребывания на территории Европейского союза. Согласно им, водители из стран, не входящих в ЕС, могут находиться на территории шенгенской зоны максимум 90 дней.

Протестующие требуют увеличить этот срок, потому что у них не хватает времени для выполнения рейсов. В противном случае это приведет к краху балканских транспортных компаний. Водители отправили письмо со своими требованиями во все структуры Евросоюза.

Водители фур из 4 стран устроили забастовку – движение на основных балканских маршрутах остановлено-4

Неджо Мандич, глава бизнес-ассоциации «Международный транспорт» (Сербия):
Если мы сядем за стол переговоров и проявим добрую волю, то за пять минут им все станет ясно. Мы примем любое предложение: визы для дальнобойщиков, продление 90-дневного срока для профессиональных водителей или любое другое решение. Мы открыты к переговорам и готовы ко всему.

Нынешняя блокада привела к остановке движения на основных балканских маршрутах. Водители грузовиков объявили, что продолжат перекрывать дороги до тех пор, пока не добьются своего.

# Международная политика # Акции протеста

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