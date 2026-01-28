Водители фур из 4 стран устроили забастовку – движение на основных балканских маршрутах остановлено

Водители грузовиков из четырех балканских стран устроили масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они заблокировали пограничные переходы в Боснии, Сербии, Черногории и Северной Македонии.

Возмущение перевозчиков вызвали ужесточения правил пребывания на территории Европейского союза. Согласно им, водители из стран, не входящих в ЕС, могут находиться на территории шенгенской зоны максимум 90 дней.

Протестующие требуют увеличить этот срок, потому что у них не хватает времени для выполнения рейсов. В противном случае это приведет к краху балканских транспортных компаний. Водители отправили письмо со своими требованиями во все структуры Евросоюза.