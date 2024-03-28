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В Барселоне повысят туристический налог

28 марта 2024 06:24
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В Барселоне повысят туристический налог. С начала апреля гости города должны будут заплатить 3 евро 25 центов за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барселоне повысят туристический налог-1

Дополнением к этой сумме станет региональный сбор. Он зависит от категории жилья, в котором останавливаются туристы. Нововведение позволит снизить число приезжих и увеличить доходы города, к чему и стремятся местные власти. Ожидается, что за год налог принесет до 100 миллионов евро. Эти средства направят на благоустройство Барселоны.

# Туризм # Новости Испании

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