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2023 год был самым смертоносным для мигрантов

28 марта 2024 06:21
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Самый смертоносный для мигрантов. За 2023 год в мире погибли более 8,5 тысячи человек. Большая часть из них утонули в Средиземном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2023 год был самым смертоносным для мигрантов-1

В основном это граждане стран, которые находятся в состоянии конфликта. Их жители страдают от голода и покидают родину в поисках лучшей жизни. В 2024-м тенденции остаются тревожными. В целом на планете за последнее десятилетие зарегистрировано свыше 60 тысяч случаев гибели мигрантов.

# Беженцы

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