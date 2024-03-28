2023 год был самым смертоносным для мигрантов

Самый смертоносный для мигрантов. За 2023 год в мире погибли более 8,5 тысячи человек. Большая часть из них утонули в Средиземном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном это граждане стран, которые находятся в состоянии конфликта. Их жители страдают от голода и покидают родину в поисках лучшей жизни. В 2024-м тенденции остаются тревожными. В целом на планете за последнее десятилетие зарегистрировано свыше 60 тысяч случаев гибели мигрантов.