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Эстонцы выступают против реформы школьного образования и закрытия русскоязычных школ

27 марта 2024 19:45
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В Эстонии растет недовольство местных жителей, которые выступают против реформы школьного образования и закрытия русскоязычных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонцы выступают против реформы школьного образования и закрытия русскоязычных школ-1

Свои действия власти прибалтийской страны объясняют заботой об учениках. Правда, в чем именно она выражается, людям неясно. Куда более очевидной причиной является попытка правительства сэкономить. К тому же в 2022 году глава Эстонии утвердил план о переходе русских школ на эстоноязычное обучение. Требования родителей преподавать на родном для детей языке было проигнорировано. Так, в Муствеэ закрыли единственную в регионе русскоязычную гимназию, в которой обучались более 130 учеников. Теперь родители учащихся намерены обратиться за защитой в суд.

# Международная политика

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