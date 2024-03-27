Эстонцы выступают против реформы школьного образования и закрытия русскоязычных школ

Свои действия власти прибалтийской страны объясняют заботой об учениках. Правда, в чем именно она выражается, людям неясно. Куда более очевидной причиной является попытка правительства сэкономить. К тому же в 2022 году глава Эстонии утвердил план о переходе русских школ на эстоноязычное обучение. Требования родителей преподавать на родном для детей языке было проигнорировано. Так, в Муствеэ закрыли единственную в регионе русскоязычную гимназию, в которой обучались более 130 учеников. Теперь родители учащихся намерены обратиться за защитой в суд.