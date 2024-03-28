Европейские страны повысили уровень готовности к терактам. Особые меры предосторожности принимают власти Франции, Италии, Германии и Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейские страны повысили уровень готовности к терактам. Особые меры предосторожности принимают власти Франции, Италии, Германии и Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь призывают жителей проявлять бдительность и сообщать полиции о подозрительных людях и предметах. На усиленный режим службы перейдут полицейские во время летней Олимпиады в Париже. По словам премьер-министра Франции, только с начала 2024 года правоохранителям удалось предотвратить два теракта.