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Европейские страны повысили уровень готовности к терактам

28 марта 2024 06:19
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Европейские страны повысили уровень готовности к терактам. Особые меры предосторожности принимают власти Франции, Италии, Германии и Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские страны повысили уровень готовности к терактам-1

Здесь призывают жителей проявлять бдительность и сообщать полиции о подозрительных людях и предметах. На усиленный режим службы перейдут полицейские во время летней Олимпиады в Париже. По словам премьер-министра Франции, только с начала 2024 года правоохранителям удалось предотвратить два теракта.

# Международная политика

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