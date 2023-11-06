В Багдаде госсекретаря США встретили акцией протеста

Новости Ирака. Довольно скандально завершился необъявленный визит госсекретаря США в Ирак. В Багдаде тысячи человек встретили его шумной акцией протеста. Люди выкрикивали весьма нелицеприятные лозунги в адрес как самого Блинкена, так и его страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди потребовали, чтобы он убирался прочь, так как для человека, который поддерживает геноцид палестинского народа, нет места в Ираке. Недовольство протестующих вызвало и поведение правительства. Они были возмущены тем, что их премьер-министр встретился с госсекретарем Соединенных Штатов, представителем страны, проводящей политику войны.