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Израиль вопреки призывам США не прекратил обстрел Газы

06 ноября 2023 08:41
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С Ближнего Востока поступает все более драматичная информация. Окруженный израильской армией город Газа и сам сектор сейчас подвергаются беспрецедентной бомбардировке. Анклав оказался разделен на две части – северную и южную. В командовании ЦАХАЛ заявили, что начнут бои в городе в течение 48 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль вопреки призывам США не прекратил обстрел Газы-1

Израиль объявил об открытии временного гуманитарного коридора, чтобы мирные жители могли покинуть опасную зону. При этом Израиль, несмотря на настойчивые призывы ООН, Всемирной организации здравоохранения и даже главных союзников, США, отказался прекращать огонь, пока не будут освобождены все заложники.

Израиль вопреки призывам США не прекратил обстрел Газы-4

В самом секторе, который находится в ужасающем гуманитарном кризисе, вновь отсутствует интернет и сотовая связь. Разрушено более половины жилых домов, перестали работать 16 из 35 больниц. Жертвами палестино-израилького конфликта уже стали более 11 тысяч человек.

# Международная политика # Фотофакт

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