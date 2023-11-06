Израиль вопреки призывам США не прекратил обстрел Газы

С Ближнего Востока поступает все более драматичная информация. Окруженный израильской армией город Газа и сам сектор сейчас подвергаются беспрецедентной бомбардировке. Анклав оказался разделен на две части – северную и южную. В командовании ЦАХАЛ заявили, что начнут бои в городе в течение 48 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль объявил об открытии временного гуманитарного коридора, чтобы мирные жители могли покинуть опасную зону. При этом Израиль, несмотря на настойчивые призывы ООН, Всемирной организации здравоохранения и даже главных союзников, США, отказался прекращать огонь, пока не будут освобождены все заложники.