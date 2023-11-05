Власти Эстонии приняли решение создать оборонно-промышленный парк – советник при Минобороны

Тучи на белорусской границе снова ходят хмуро. Латвия, Литва и Эстония твердо стоят на пути милитаризации. Ради поставок на Украину из восточного блока НАТО вымыли всю старую советскую технику. Теперь Прибалтика резко увеличивает военные расходы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Вильнюсе появятся объекты инфраструктуры, которые позволят принять 2 000 немецких солдат. Ожидали вдвое больше, но на всех денег не хватило.

Валдас Бенкунскас, мэр Вильнюса:

Канцлер Шольц согласился с предложенной нами формулой: Литва выполняет свои домашние задания по строительству инфраструктуры, а Германия в соответствии с этим увеличивает свое присутствие.

На территории балтийского государства продолжаются учения экипажей вертолетов, участие в которых принимают литовские и немецкие ВВС. Удовольствие не из дешевых. Но и платить не из собственного кармана. Покроют расходы жители. В Литве предложили ввести налог на оборону или брать деньги у населения.

Эугениюс Гентвилас, глава фракции «Движение либералов»:

Давайте задействуем деньги людей. Вклады литовского народа составляют 21,5 млрд евро. Государство, выплачивая проценты этим людям, вернуло бы деньги во внутреннее потребление, а не в иностранные учреждения. Тысячи литовцев вышли на демонстрацию, призывая отказаться от данной затеи. Реакции властей не последовало. Но ничего удивительного. Внимания жителям со стороны правительства не достает давно.

Казимирас Юрайтис, эксперт (Литва):

Как денег нет, так что ты можешь планировать? Это все сжимается, все сокращается. Было и заранее известно, что так будет. Так что ничего тут нового нет.

Принести в жертву свои интересы вынуждены и эстонцы. За неделю стоимость электроэнергии в стране подскочила на 12 %. Представители квартирного товарищества Таллина стали выяснять отношения с энергетическим концерном. Но там люди опытные: ответственность сразу переложили. Виноваты оказались Израиль и Палестина с их военным конфликтом.

Eesti Energia:

Эта цена не обязательно, но может меняться каждый день. Текущая ситуация на Ближнем Востоке отражается на ценах на газ, из-за чего, в свою очередь, колеблется и стоимость электроэнергии. Поэтому нам приходится чаще обновлять цены. А жителям приходится обновлять расходы. Страна оказалась в лидерах еврозоны по росту инфляции в октябре. Промышленный сектор ослабевает, темпы строительства сокращаются. Количество безработных превысило отметку в 50 тысяч человек. Но что же власти? Им не до этого. Они решают глобальные проблемы! Правда, сначала создают – но это уже детали.