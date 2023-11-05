МВД Литвы: совместные действия стран Прибалтики – это серьёзный сигнал для Беларуси

Тучи на белорусской границе снова ходят хмуро. Латвия, Литва и Эстония твердо стоят на пути милитаризации. Ради поставок на Украину из восточного блока НАТО вымыли всю старую советскую технику. Теперь Прибалтика резко увеличивает военные расходы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Вильнюсе появятся объекты инфраструктуры, которые позволят принять 2 000 немецких солдат. Ожидали вдвое больше, но на всех денег не хватило.

Вот латвийские коммунальщики, например. Составили целый план, как же сэкономить на оплате счетов. Пункт первый – взять кредит на утепление жилья. Чем не решение? И пока местные отвлеклись, руководство занимается своими делами. Латвия анонсировала проведение учений по полному закрытию границы с Беларусью. Литва и Эстония, конечно, тоже участвуют.

Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы:

Наши совместные действия – это очень серьезный сигнал, прежде всего, для Беларуси, и они это действительно почувствовали, что мы очень серьезно готовы действовать сообща.

Военные расходы прибалтов растут. Но Германия в мирное время тратит на оборону в 60 раз больше. Власти Балтии понимают, что без поддержки Запада в любом случае не обойтись. И одна из возможностей ее получить – трубить на всех углах про какие-то мнимые угрозы. Это позволяет выторговать иностранную помощь. А люди возьмут кредиты на отопление.