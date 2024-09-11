Евросоюз может прекратить своё существование

Евросоюз может прекратить свое существование, если не ускорит экономический рост и не пересмотрит собственные амбиции. Об этом говорится в докладе, подготовленном по запросу Еврокомиссии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе сделан акцент на экономическом состоянии объединения. По мнению экспертов, ЕС растерял материальные преимущества. Причин несколько: отказ от энергоносителей из России, потеря интереса со стороны США и конкуренция с Китаем. К тому же, ЕС не может защитить себя самостоятельно, а Вашингтон – цитата – больше не готов быть «зонтиком безопасности» для Европы.