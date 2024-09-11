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Словакия может лишиться финансирования от Еврокомиссии

11 сентября 2024 06:37
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Словакия может лишиться финансирования от Еврокомиссии. Поводом стало решение о роспуске спецпрокуратуры, которая занималась расследованием резонансных дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словакия может лишиться финансирования от Еврокомиссии-2

Выяснилось, что ведомство многократно нарушало права граждан. По этой причине его и решили упразднить. Теперь Братислава может потерять миллиарды евро. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность частичного или полного отзыва грантов на восстановление после пандемии коронавируса.

# Международная политика

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