Словакия может лишиться финансирования от Еврокомиссии. Поводом стало решение о роспуске спецпрокуратуры, которая занималась расследованием резонансных дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что ведомство многократно нарушало права граждан. По этой причине его и решили упразднить. Теперь Братислава может потерять миллиарды евро. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность частичного или полного отзыва грантов на восстановление после пандемии коронавируса.