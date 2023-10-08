В Австралии при падении самолёта погибли взрослый и трое детей

Новости Австралии. В Австралии разбился легкомоторный самолет. Трагедия произошла в сельской местности штата Новый Южный Уэльс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека погибли, трое из них – дети. Местные власти проводят расследование авиакатастрофы. Известно, что воздушное судно успело подать сигнал SOS. На него экстренные службы отреагировали незамедлительно. Однако спасти жизни это не помогло. Самолет потерпел крушение и загорелся.