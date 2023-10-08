Более 2 тысяч человек погибли в Афганистане в результате землетрясения

Новости Афганистана. Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане. Для страны это самый смертоносный удар стихии за последние 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни человек находятся под завалами, разрушены несколько деревень. Почти 500 домов уничтожены полностью. За мощным землетрясением магнитудой 6,3 последовали десятки афтершоков. Основной удар пришелся по городу Герат. Эпицентр находился всего в 40 км от него. Очаг залегал на глубине 10 км. Ощущались толчки также в соседних провинциях Бадгис и Фарах.