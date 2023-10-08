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Более 2 тысяч человек погибли в Афганистане в результате землетрясения

08 октября 2023 08:24
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Новости Афганистана. Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане. Для страны это самый смертоносный удар стихии за последние 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 2 тысяч человек погибли в Афганистане в результате землетрясения-1

Сотни человек находятся под завалами, разрушены несколько деревень. Почти 500 домов уничтожены полностью. За мощным землетрясением магнитудой 6,3 последовали десятки афтершоков. Основной удар пришелся по городу Герат. Эпицентр находился всего в 40 км от него. Очаг залегал на глубине 10 км. Ощущались толчки также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. 

# Землетрясение # Новости Афганистана # Фотофакт

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