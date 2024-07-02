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Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

02 июля 2024 07:16
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Американские военные базы в Европе приведены в состояние повышенной готовности. Меры безопасности повышены до уровня, когда спецслужбы получают информацию о возможном теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности-1

По данным СМИ, такой угрозы не наблюдалось минимум 10 лет. Причина тревоги – возможность нападений со стороны экстремистов. Возможно, их целью станут стратегические объекты и американские военнослужащие. Ранее лидеры стран ЕС предупредили, что теракты также могут произойти во время Олимпийских игр в Париже и чемпионата Европы по футболу в Германии.

# Международная политика

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