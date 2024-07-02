Россия стала председателем Совбеза ООН

Россия возглавила Совет безопасности ООН. Планируется, что в течение месяца будет проведено несколько мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основными темами для обсуждения станут ситуация на Ближнем Востоке, глобальная безопасность и сотрудничество с региональными организациями: ОДКБ, СНГ и ШОС. Председательство ежемесячно переходит от одного члена Совбеза к другому. Очередность определяется по алфавиту.