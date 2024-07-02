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Россия стала председателем Совбеза ООН

02 июля 2024 07:14
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Россия возглавила Совет безопасности ООН. Планируется, что в течение месяца будет проведено несколько мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия стала председателем Совбеза ООН-1

Основными темами для обсуждения станут ситуация на Ближнем Востоке, глобальная безопасность и сотрудничество с региональными организациями: ОДКБ, СНГ и ШОС. Председательство ежемесячно переходит от одного члена Совбеза к другому. Очередность определяется по алфавиту.

# Международная политика # Новости России

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