Испания возглавила боевую группу НАТО в Словакии

Испания приняла командование боевой группой, состоящей из более чем 1,5 тысячи военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они представляют восемь стран НАТО и базируются в Словакии. Миссия стала частью стратегии Альянса по укреплению сдерживания на востоке. Более 750 представителей Испании – это на данный момент самое масштабное военное формирование страны за рубежом.