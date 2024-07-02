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Испания возглавила боевую группу НАТО в Словакии

02 июля 2024 07:18
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Испания приняла командование боевой группой, состоящей из более чем 1,5 тысячи военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания возглавила боевую группу НАТО в Словакии-1

Они представляют восемь стран НАТО и базируются в Словакии. Миссия стала частью стратегии Альянса по укреплению сдерживания на востоке. Более 750 представителей Испании – это на данный момент самое масштабное военное формирование страны за рубежом.

# НАТО

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