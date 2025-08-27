По меньшей мере 10 человек стали жертвами наводнений и оползней на севере Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни, которые продолжаются несколько дней вызвали масштабный разлив рек. Потоки воды смыли почти 20 домов. Из-за многочисленных камнепадов отдельные населенные пункты отрезаны от внешнего мира. Во многих районах отсутствует электричество и связь. В регионе перекрыты дороги, разрушены четыре моста.