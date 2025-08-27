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По меньшей мере 10 человек стали жертвами наводнений и оползней на севере Индии

27 августа 2025 07:34
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По меньшей мере 10 человек стали жертвами наводнений и оползней на севере Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По меньшей мере 10 человек стали жертвами наводнений и оползней на севере Индии-2

Сильные ливни, которые продолжаются несколько дней вызвали масштабный разлив рек. Потоки воды смыли почти 20 домов. Из-за многочисленных камнепадов отдельные населенные пункты отрезаны от внешнего мира. Во многих районах отсутствует электричество и связь. В регионе перекрыты дороги, разрушены четыре моста.

# Наводнение # Индия

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