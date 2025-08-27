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Жителей пригорода Праги эвакуировали из-за утечки газа

27 августа 2025 07:49
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Дорожные работы стали причиной чрезвычайного происшествия и массовой эвакуации одного из пригородов чешской столицы. Там при прокладке коммуникаций рабочие повредили газопровод, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей пригорода Праги эвакуировали из-за утечки газа-2

Тысячи кубометров газа оказались в воздухе. На место ЧП экстренно прибыли пожарные и передвижная химическая лаборатория. В целях безопасности было решено вывезти из района аварии несколько сотен жильцов соседних домов. Сам квартал был оцеплен полицией. Операция по ликвидации последствий ЧП длилась более четырех часов. После того, как специалисты газовых и экологических служб убедились, что опасности больше нет, людям разрешили вернуться в дома. Расследованием причины ЧП занимается специальная комиссия. 

# Чехия

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