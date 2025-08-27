В Латвии из-за нехватки водителей автобусов отменяют рейсы

Основная причина кризиса – низкие зарплаты, которые не соответствуют нагрузке и ответственности. Из-за этого молодые люди не хотят идти в профессию. Сейчас большинство водителей автобусов в Латвии – мужчины, средний возраст которых приближается к 50 годам и заменить их некем. Транспортные компании не могут выполнить договорные обязательства перед государством по предоставлению пассажирских перевозок, за что получают громадные штрафы. Многим автобусным паркам уже грозит банкротство и закрытие. Так крупнейший в стане перевозчик объявил, что в этом году убытки многократно возросли и превысят два миллиона евро. Без финансовых вливаний и законодательных изменений Латвия останется без общественного транспорта.