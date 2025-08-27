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В Латвии из-за нехватки водителей автобусов отменяют рейсы

27 августа 2025 07:48
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Латвия может остаться без общественного транспорта. Причина – острая нехватка водителей. Национальный автоперевозчик вынужден был объявить об отмене более полусотни междугородних рейсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии из-за нехватки водителей автобусов отменяют рейсы-2

Основная причина кризиса – низкие зарплаты, которые не соответствуют нагрузке и ответственности. Из-за этого молодые люди не хотят идти в профессию. Сейчас большинство водителей автобусов в Латвии – мужчины, средний возраст которых приближается к 50 годам и заменить их некем. Транспортные компании не могут выполнить договорные обязательства перед государством по предоставлению пассажирских перевозок, за что получают громадные штрафы. Многим автобусным паркам уже грозит банкротство и закрытие. Так крупнейший в стане перевозчик объявил, что в этом году убытки многократно возросли и превысят два миллиона евро. Без финансовых вливаний и законодательных изменений Латвия останется без общественного транспорта. 

# Латвия

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