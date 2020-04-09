Прямой эфир

В самолётах Boeing 737 МАХ нашли новые неполадки

09 апреля 2020 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Компания Boeing обнаружила новые неполадки в 737 МАХ. Американская корпорация нашла две новые ошибки в программном обеспечении этой модели самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В самолётах Boeing 737 МАХ нашли новые неполадки-1

Они касаются системы управления полетом и могут заставить лайнер самопроизвольно набрать или сбросить высоту, а также отключить автопилот при подготовке к посадке.

В самолётах Boeing 737 МАХ нашли новые неполадки-4

При этом в компании заявляют, что эти проблемы не связаны с двумя катастрофами и никак не повлияют на планы Boeing вернуть злополучный самолет в небо к середине 2020 года.

# Самолет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Поляки могут выбрать президента по почте
09 апреля 2020 11:51

Поляки могут выбрать президента по почте

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний
09 апреля 2020 09:43

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний

Берни Сандерс отказался от участия в президентской гонке
09 апреля 2020 09:27

Берни Сандерс отказался от участия в президентской гонке