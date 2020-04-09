В самолётах Boeing 737 МАХ нашли новые неполадки

Новости мира. Компания Boeing обнаружила новые неполадки в 737 МАХ. Американская корпорация нашла две новые ошибки в программном обеспечении этой модели самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они касаются системы управления полетом и могут заставить лайнер самопроизвольно набрать или сбросить высоту, а также отключить автопилот при подготовке к посадке.