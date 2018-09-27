В Астане мужчина поймал упавшего с 10 этажа 7-летнего мальчика

Новости Казахстана. В Астане местный житель поймал ребёнка, который выпал из окна квартиры на десятом этаже.

Как сообщает Tengrinews.kz, 7-летнего мальчика, который висел на карнизе, первыми заметили отдыхавшие в соседнем кафе девушки. Очевидцы быстро растянули одеяло, чтобы поймать ребёнка, если тот сорвётся. Когда мальчик соскользнул с карниза, его словил живший этажом ниже 28-летний сосед.

По словам мужчины, он услышал на улице крики и из любопытства вышел на балкон. Затем гражданин посмотрел наверх и увидел свисающего мальчика. Житель Астаны подставил руки, секунд через 15 мальчик сорвался и был пойман мужчиной.

Позже спаситель рассказал, что мальчик совсем не волновался. Ребёнок ему пояснил, что мама ушла на 15 минут. Мальчику стало скучно, он оделся, вырезал москитную сетку и собрался пойти погулять через окно.

Мать ребёнка была одной из очевидец, стоявших внизу. Когда её сын сорвался, женщина упала в обморок.

Летом 2018 года в Минске 7-летний ребёнок выпал из окна квартиры на седьмом этаже.