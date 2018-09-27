Прямой эфир

Burberry больше не будет использовать натуральный мех

27 сентября 2018 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Организация «Люди за этичное отношение к животным» провела в Париже демонстрацию с призывом к домам моды не использовать натуральный мех в своих коллекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Burberry больше не будет использовать натуральный мех-1

Защитники животных говорят, что дизайнеры должны взять пример с Недели моды в Лондоне, где на показах коллекций весна/лето-2019 меха не было вовсе.

Burberry больше не будет использовать натуральный мех-4

Ведущих британский производитель одежды Burberry заявил, что больше не будет использовать натуральный мех.

# Мировая мода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии отменили уголовное наказание за супружескую измену
27 сентября 2018 11:28

В Индии отменили уголовное наказание за супружескую измену

Игрок умер во время хоккейного матча в Москве
27 сентября 2018 09:03

Игрок умер во время хоккейного матча в Москве

Генсек ООН: убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата в составили 320 млрд долларов в 2017 году
27 сентября 2018 08:37

Генсек ООН: убытки от стихийных бедствий из-за изменения климата в составили 320 млрд долларов в 2017 году