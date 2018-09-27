Burberry больше не будет использовать натуральный мех

Новости мира. Организация «Люди за этичное отношение к животным» провела в Париже демонстрацию с призывом к домам моды не использовать натуральный мех в своих коллекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Организация «Люди за этичное отношение к животным» провела в Париже демонстрацию с призывом к домам моды не использовать натуральный мех в своих коллекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Защитники животных говорят, что дизайнеры должны взять пример с Недели моды в Лондоне, где на показах коллекций весна/лето-2019 меха не было вовсе.
Ведущих британский производитель одежды Burberry заявил, что больше не будет использовать натуральный мех.